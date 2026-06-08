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Общество

Мужчина надругался над школьницей на мосту через дорогу в Татарстане

В Татарстане мужчину арестовали за надругательство над школьницей
Pixabay

В Татарстане 20-летнего мужчину арестовали за надругательство над девочкой. Об этом сообщает пресс-служба Лениногорского городского суда.

Инцидент произошел 26 мая в надземном пешеходном переходе в городе Лениногорск. Зная, что школьница не достигла 14-летнего возраста, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали на следующий день, свою вину во время допроса он не признал. Суд заключил его под стражу на два месяца.

До этого мужчина надругался над москвичкой в лифте и украл у нее телефон. Стражи порядка быстро вычислили подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина.

Ранее пьяный кемеровчанин перепутал несовершеннолетнего друга со своей девушкой и надругался.

 
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