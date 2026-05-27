Мужчина надругался над москвичкой в лифте и украл у нее телефон

В Москве арестовали мужчину, который надругался над девушкой в лифте и ограбил ее. Об этом со ссылкой на ГСУ СК России по столице сообщает «Инфо 24».

Инцидент произошел в ночь на 22 мая на Октябрьской улице. Жертва зашла в лифт в жилом доме — туда же вломился злоумышленник. Он надругался над девушкой в подъемнике, а затем выхватил у нее мобильный телефон и сбежал.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка быстро вычислили подозреваемого, им оказался 29-летний мужчина. Его задержали.

Суд заключил фигуранта под стражу. Ему предъявлено обвинение по статьям о насильственных действиях сексуального характера и краже.

