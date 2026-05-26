Пьяный кемеровчанин перепутал несовершеннолетнего друга со своей девушкой и надругался

В Кемеровской области застолье закончилось для одного из участников уголовным делом по статье о надругательстве. Об этом сообщает пресс-служба Кемеровского суда региона.

По данным следствия, фигурант, его девушка и его несовершеннолетний друг распивали алкогольные напитки. Спустя некоторое время мужчина отправился спать со своей возлюбленной.

Ночью он, будучи пьяным, надругался над третьим участником застолья. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, молодой человек был настолько пьяным, что не понял, кто находился рядом с ним, и принял друга за свою девушку.

Суд приговорил россиянина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

