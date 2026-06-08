Аэропорты Домодедово и Ярославля возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Ярославля сняты ограничения на полеты

В аэропортах Домодедово и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Утром 8 июня московский аэропорт Домодедово начал отправлять и принимать рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации заявили, что такие меры предпринимаются в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Позже в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавань временно не принимала и не отправляла самолеты.

Этим же утром аналогичные временные ограничения были введены в аэропорту Жуковский в подмосковном Раменском. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.