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Общество

Аэропорты Домодедово и Ярославля возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Домодедово и Ярославля сняты ограничения на полеты
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Домодедово и Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Утром 8 июня московский аэропорт Домодедово начал отправлять и принимать рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Росавиации заявили, что такие меры предпринимаются в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Позже в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Авиагавань временно не принимала и не отправляла самолеты.

Этим же утром аналогичные временные ограничения были введены в аэропорту Жуковский в подмосковном Раменском. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

 
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