Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Ярославля

В аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты.

Вместе с этим аэропорт Нижнего Новгорода продолжает работу в особом режиме. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Этим же утром аналогичные временные ограничения были введены в аэропорту Жуковский в подмосковном Раменском. Московский аэропорт Домодедово также осуществляет прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами.

Между тем с 1 июня в аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент по посадке пассажиров на рейсы с использованием биометрии. Нововведение действует на маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом.

В рамках эксперимента пассажирам не требуется предъявлять паспорт при регистрации. Для прохождения процедуры достаточно пройти идентификацию по лицу через специальные турникеты. Тестирование технологии продлится до 1 апреля 2027 года.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.