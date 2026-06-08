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Общество

Московский аэропорт принимает рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Максим Блинов/РИА Новости

Московский аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Там заявили, что такие меры предпринимаются в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

В пресс-службе добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

8 июня РИА Новости со ссылкой на данные министерства обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны России в течение прошедшей недели перехватили и уничтожили над территорией страны не менее 3738 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов было сбито 3 июня (754 единицы) и 6 июня (911 единиц). При этом большинство налетов совершалось на европейскую часть России.

До этого стало известно, что в аэропорту Сочи тысячи пассажиров не могут вылететь на своих рейсах из-за атак БПЛА, которые происходят с 5 июня. Как написал Mash, в залах душно, свободных стульев нет, поэтому пассажиры расположились на своих полотенцах и ковриках.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

 
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