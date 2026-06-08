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Общество

Московский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Жуковский ввели ограничения
Евгений Одиноков/РИА Новости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский (Раменское). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что московский аэропорт Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

1 июня в московском аэропорту Шереметьево стартовал эксперимент с посадкой в самолет по биометрии. Он затронул рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам не нужно предъявлять паспорт при регистрации — достаточно пройти идентификацию по лицу через турникеты. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.

 
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