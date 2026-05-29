Врач назвал ягоды, которые чаще всего вызывают аллергию

Аллерголог Головин: особенно часто аллергию вызывают клубника и вишня
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Некоторые сезонные ягоды, такие как клубника и вишня, могут провоцировать выраженные аллергические симптомы. Об этом в разговоре с RT предупредил аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» Никита Головин.

«Чаще всего аллергию вызывают ярко окрашенные ягоды — клубника, земляника, малина, вишня, черешня и красная смородина. Это связано с высоким содержанием природных пигментов, органических кислот и биологически активных веществ, которые могут провоцировать реакцию иммунной системы у чувствительных людей», — объяснил врач.

При этом, по его словам, особенно часто аллергическая реакция появляется из-за клубники и земляники, в которых содержатся вещества, стимулирующие выброс гистамина. Поэтому даже люди без аллергии могут столкнуться с зудом, покраснением кожи и мелкой сыпью после небольшого количества съеденных ягод.

Специалист подчеркнул, что при наличии истинной пищевой аллергии симптомы бывают более выраженными. У пациентов нередко возникают покраснение, зуд коду, отек губ и слизистых, першение в горле, слезотечение, насморк, крапивница, а также боли в животе, тошнота или нарушение стула. В особенно тяжелых случаях могут развиться отек Квинке и затруднение дыхания.

Помимо этого, у людей с перекрестной аллергией, в том числе на пыльцу березы, зачастую появляется реакция на черешню, яблоки, малину или клубнику. Это связано со сходством ряда белков пыльцы и пищевых продуктов.

Однако в некоторых случаях реакция может оказаться не связана с самой ягодой.

«Иногда причиной становятся удобрения, средства обработки, консерванты или плесневые грибки. Особенно это касается ранних ягод или продукции сомнительного происхождения», — объяснил врач.

По его словам, самыми безопасными с точки зрения аллергии являются белая смородина, крыжовник, черника и голубика. Однако эксперт предупредил, что полностью гипоаллергенных ягод не существует.

