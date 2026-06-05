Дачников предостерегли от поедания немытых овощей с грядки

Почва — естественная среда обитания для большого количества патогенов. Съедая немытый помидор или ягоду прямо с куста, человек рискует проглотить яйца аскарид, токсокар и других гельминтов, которые попадают в землю с экскрементами животных. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт Алена Юсупова.

Кроме того, по ее словам, на поверхности плодов оседают бактерии, способные вызвать тяжелую дизентерию или сальмонеллез.

«Сорвать кукурузу прямо с колхозного поля и съесть ее сырой или сварить без тщательного мытья — еще более рискованная затея. Промышленные посевы щедро обрабатываются пестицидами и химическими удобрениями, остатки которых провоцируют острые токсические отравления с поражением печени», — отметила специалист.

Важно понимать, что желудочный сок не способен уничтожить все микроскопические угрозы. Поэтому любые дары природы требуют обязательного мытья под проточной водой, добавила она.

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов до этого говорил, что во время полива рассады стоячей водой можно заразиться инфекцией. Наибольшую опасность представляют бактерии кишечной группы: кишечная палочка (E. coli), сальмонеллы, кампилобактерии.

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