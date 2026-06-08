Пострадавшие при атаке на суда в Таганрогском заливе выписаны из больницы

Краснодарский оперштаб: в Ейске выписали всех пострадавших при атаке на суда

В Ейске выписали всех пострадавших при атаке ВСУ по двум иностранным судам в Таганрогском заливе. Об этом сообщили РИА Новости в оперативном штабе Краснодарского края.

«Всех шестерых человек, поступивших в больницу в состоянии средней тяжести после атаки на судна в Таганрогском заливе, выписали из больницы», — отметил собеседник агентства.

5 июня в результате атаки беспилотников на два грузовых судна в Таганрогском заливе Азовского моря четыре человека не выжили, столько же пострадали. Их доставили в больницу Ейска. Удары были нанесены по судам «Натра» и «Циркон», в экипажи которых входили 25 азербайджанцев. Корабли должны были принять груз зерна в Ростове-на-Дону для отправки в Турцию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что суда подверглись атаке украинских БПЛА. Этот удар подтвердил и командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди.

Ранее туристический корабль с пассажирами полностью ушел на дно в Турции.