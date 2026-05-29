Туристический корабль с пассажирами полностью ушел на дно в Турции

IHA: в Турции затонуло прогулочное судно со 110 пассажирами, обошлось без жертв

Вблизи турецкого города Мармарис затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 110 пассажиров. Об этом сообщило информационное агентство IHA.

ЧП произошло в акватории у острова Дженнет. Заметив подтопление корабля, капитан попытался доплыть на судне до береговой линии. Однако лодка быстро набирала воду. По этой причине экипаж судна экстренно эвакуировал людей на находившиеся поблизости экскурсионные катера. К спасательным работам также подключились подразделения береговой охраны.

Всех находившихся на борту пассажиров оперативно эвакуировали. Вскоре судно полностью затонуло. В результате происшествия никто не пострадал. По факту кораблекрушения местными властями начато расследование.

3 мая на Москве-реке в районе Красногорска перевернулась моторная лодка, на борту которой находились взрослые и дети. Как рассказали очевидцы, капитан управлял арендованным судном будучи в нетрезвом виде. Его задержали до прибытия правоохранителей. В связи с инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

