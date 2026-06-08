У экс-главы Тарусы забрали машину после ДТП

Депутат Тарусы Сергей Монаков после устроенного им в городе ДТП в состоянии алкогольного опьянения отстранен от управления автомобилем, а сам транспорт отправлен на спецстоянку. Об этом сообщили в Telegram-канале Управления МВД России по Калужской области.

В сообщении говорится, что происшествие случилось 7 июня в 19 часов 48 минут. На нерегулируемом перекрестке Монаков, управляя автомобилем Hyndai Creta, сбил женщину 1981 года рождения. Пострадавшая была доставлена в больницу. В настоящее время идет проверка, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

До этого о ЧП сообщил глава администрации Тарусского округа Калужской области Михаил Голубев. Он пояснил, что нетрезвый экс-глава Тарусы, а ныне депутат-самовыдвиженец Манаков сбил пешехода.

Сергей Манаков был на должности главы Тарусы с 2020 по 2024 год.

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