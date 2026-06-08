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«На место едет скорая»: в Москве девушка попала в ДТП с трамваем

В Москве девушка попала под трамвай
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве пешеход попала под колеса общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Девушка попала под трамвай на Дубининской улице в центре столицы. Состояние пострадавшей уточняется, на место ДТП едут скорая и полиция», – говорится в публикации.

До этого в Новосибирской области фельдшеры спасли мужчину из горящего автомобиля. Медики, направлявшиеся с пациенткой в больницу, заметили серьезное ДТП. Не раздумывая, они бросились на помощь, вытащили водителя из горящей машины и оказали ему первую помощь. Затем вызвали дополнительную бригаду скорой.

Кроме того, в Подмосковье на трассе А-108 (вторая «бетонка», Большое бетонное кольцо) мотоциклист врезался в водительскую дверь кроссовера Skoda Yeti. Мотоциклисту в результате ДТП выжить не удалось. На фото с места происшествия видно, что рядом с лежащим на асфальте пострадавшим столпились несколько человек. Рядом находится мотоцикл. Удар при ДТП пришелся на водительскую дверь белого кроссовера Skoda Yeti: дверь автомобиля вдавлена в салон.

Ранее в Москве байкер разбился в ДТП.

 
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