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Устроившего резонансное ДТП в Нижнем Новгороде Сергея Корнилова выпустили из-под ареста

Мажора Корнилова, устроившего крупное ДТП в Нижнем Новгороде, выпустили из-под ареста
Соцсети С.Корнилова/ГУ МВД России по Нижегородской области

Мажора Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП в центре Нижнего Новгорода, выпустили из-под ареста, куда его помещали за мелкое хулиганство. Об этом NewsNN рассказал один из его друзей.

«Вышел, сейчас с ним все хорошо», — сообщил собеседник. О рехабе, в котором мог оказаться Корнилов, он говорить отказался, назвав это «закрытой информацией».

ДТП произошло 21 мая. Сергей Корнилов, сын бизнесмена, разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовое ДТП. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

Перед аварией водитель выложил в соцсети видео, где сидит в ресторане и употребляет алкоголь. Затем он сел за руль и сообщил подписчикам, что находится в состоянии опьянения. На место столкновения прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сергей Александрович Корнилов, отец водителя, занимал пост генерального директора ГК «Луидор»: коммерсанта не стало в августе 2024 года. Компания предпринимателя занимается выпуском металлоизделий и спецтехники, а также реализацией и техническим обслуживанием автомобилей.

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