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Общество

В ряде областей Украины пропал свет

В пяти областях Украины отключили свет из-за повреждения энергоинфраструктуры
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В пяти регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в министерстве энергетики страны.

По данным ведомства, без света остались часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, из-за последствий непогоды обесточены 26 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

8 июня министерство обороны России сообщило, что российские вооруженные силы нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко заявлял, что отключения электроэнергии на Украине могут продолжаться еще два-три года даже в случае прекращения обстрелов энергообъектов.

16 января на Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. В стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Самая тяжелая ситуация была в Киеве, где проблемы с отоплением наблюдались даже в правительственных зданиях.

Ранее на Украине рассказали о ситуации с электроснабжением в Запорожье.

 
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