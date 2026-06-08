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ВС РФ нанесли удары по используемой ВСУ транспортной и энергетической инфраструктуре

Минобороны: поражены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ
Министерство обороны РФ

Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в канале «Макс».

По данным оборонного ведомства, атаке подверглись склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, также поражены пункты временной дислокации украинских военнослужащих и наемников в 139 районах.

Удары по целям были нанесены с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что за сутки российские военные взяли под контроль населенный пункт Химик в Донецкой народной республике.

До этого стало известно, что российские военные за прошедшую неделю взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне проведения СВО. По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Юг» выбили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Тихоновка, расположенного на территории Донецкой народной республики (ДНР), а в Запорожской области — из населенного пункта Комсомольское.

Ранее стало известно, как российские бойцы используют Зеленского для победы в СВО.

 
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