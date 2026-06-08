В Росавиации предупредили о корректировках полетов в аэропортах Геленджика и Краснодара

В аэропортах Геленджика и Краснодара возможны корректировки в расписании полетов. Об этом сообщила Росавиация в Telegram-канале.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Геленджика и Краснодара», — говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Несколькими часами ранее в Росавиации сообщили, что аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В ведомстве уточнили, что авиагавань временно не принимала и не отправляла самолеты.

Этим же утром аналогичные временные ограничения были введены в аэропорту Жуковский в подмосковном Раменском. Московский аэропорт Домодедово также осуществлял прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами.

Ранее появились кадры из аэропорта Сочи, где из-за БПЛА застряли тысячи пассажиров.