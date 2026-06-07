Появились кадры из аэропорта Сочи, где из-за БПЛА застряли тысячи пассажиров

В аэропорту Сочи тысячи пассажиров не могут вылететь на своих рейсах из-за атак БПЛА, которые происходят с пятницы, 5 июня. Кадры из воздушной гавани публикует Mash.

Telegram-канал пишет, что в залах душно, свободных стульев нет, поэтому пассажиры расположились на своих полотенцах и ковриках. Кроме того, есть неполадки в работе лифтов. Табло ничего не показывают, а информационные стойки забиты.

В посте уточняется, что на прилет задержаны 39 самолетов, на вылет — на два меньше. Еще 17 рейсов отменены.

По данным Росавиации, с 5 июня аэропорт Сочи ограничивал прием и отправку самолетов не менее 10 раз. Последний раз эти меры вводились в 10:59 в воскресенье, 7 июня, и действовали до 11:56.

Прошлой ночью в Хостинском районе Сочи обломки беспилотника упали на дорогу. Взрывная волна выбила стекла в маршрутке, в которой ехали 15 человек. Они не пострадали. По словам местных жителей, в Сочи и на федеральной территории «Сириус» тоже упали обломки дронов. На места их падения прибыли экстренные службы.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи.