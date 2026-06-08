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Общество

В ЛНР уточнили состояние девушки, пострадавшей при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске

Девушка, раненая при атаке ВСУ на колледж, находится в состоянии средней тяжести
РИА Новости

Девушка, получившая ранения при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске, продолжает лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской работе Руслан Новрузов.

«Состояние [девушки] стабильное, средней степени тяжести», — сказал он.

По словам Новрузова, 10 июня девушку могут выписать и перевести в больницу другого муниципалитета.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В здании общежития находились 86 детей, оно частично обрушилось. Не выжил 21 человек, еще 42 получили ранения.

Кроме того, 31 мая украинские дроны нанесли удары по Геническу в Херсонской области. В результате налета один ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Еще 11 человек пострадали.

Президент России Владимир Путин заявил, что действия киевских властей в Старобельске и Геническе представляют собой сознательные преступления, которые меняют характер всего конфликта.

Ранее Лантратова рассказала о состоянии раненых при ударе ВСУ на поезд в Крыму.

 
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