Лантратова рассказала о состоянии раненых при ударе ВСУ на поезд в Крыму

Лантратова: в больнице остаются шесть раненных при атаке ВСУ на поезд в Крыму

Шесть человек остаются в больнице после атаки Вооруженных сил Украины на поезд в Крыму. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в «Максе».

«В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие - работники резервных вагонов депо станции Симферополь. Один из них сейчас в тяжелом состоянии», — написала она.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил об атаке 4 июня. Он уточнил, что БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший по маршруту Азовское — Керчь. В результате удара также один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Глава региона отметил, что на месте ЧП работали экстренные службы. Пострадавшим пообещали оказать помощь.

Аксенов также сообщал об атаке на нежилые объекты в Симферополе. По его данным, во время удара трех человек спасти не удалось, еще семеро получили ранения.

Ранее в Крыму начали сыскные мероприятия за съемку и публикацию фото бензовозов.