Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Лантратова рассказала о состоянии раненых при ударе ВСУ на поезд в Крыму

Лантратова: в больнице остаются шесть раненных при атаке ВСУ на поезд в Крыму
Shutterstock/FOTODOM

Шесть человек остаются в больнице после атаки Вооруженных сил Украины на поезд в Крыму. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в «Максе».

«В больнице остаются шесть человек. Одна женщина выписана и проходит лечение дома. Все пострадавшие - работники резервных вагонов депо станции Симферополь. Один из них сейчас в тяжелом состоянии», — написала она.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил об атаке 4 июня. Он уточнил, что БПЛА атаковал пригородный поезд, следовавший по маршруту Азовское — Керчь. В результате удара также один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Глава региона отметил, что на месте ЧП работали экстренные службы. Пострадавшим пообещали оказать помощь.

Аксенов также сообщал об атаке на нежилые объекты в Симферополе. По его данным, во время удара трех человек спасти не удалось, еще семеро получили ранения.

Ранее в Крыму начали сыскные мероприятия за съемку и публикацию фото бензовозов.

 
Теперь вы знаете
Новый «Мыс страха» от Спилберга и Скорсезе: Хавьер Бардем тянет весь сериал, но не спасает от разочарования
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!