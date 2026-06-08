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Путин призвал не допустить «зависания» работы по ледоколам «Ленинград» и «Сталинград»

Путин: работа по ледоколам «Ленинград» и «Сталинград» не должна зависнуть
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Объединенной судостроительной компании (ОСК) не допустить «зависания» работы над ледоколами «Ленинград» и «Сталинград». Об этом глава государства заявил в ходе встречи с руководителем ОСК Андреем Пучковым, передает сайт Кремля.

«Нужно сделать все, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам, о которых вы сказали, – это «Ленинград» и «Сталинград», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что ОСК также следует продолжить реализацию планов по проекту «Лидер».

В январе Путин сообщил, что строящийся атомный ледокол «Лидер» мощностью 150 МВт будет достроен к 2030 году. Судно, аналогов которому в мире нет, строится на дальневосточной верфи «Звезда».

Президент напомнил, что в российском флоте уже действуют восемь атомных ледоколов. При этом, как отметил глава государства, строятся еще два — «Чукотка» и «Ленинград», а также заложен «Сталинград».

Ранее Алиханов призвал пересмотреть стоимость атомных ледоколов.

 
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