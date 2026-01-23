Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Путин рассказал, когда будет достроен новейший атомный ледокол «Лидер»

Путин: атомный ледокол «Лидер» мощностью 150 МВт будет достроен к 2030 году
Росатом

Строящийся атомный ледокол «Лидер» мощностью 150 МВт будет достроен к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами и выпускниками Московского физико-технического института, передает РИА Новости.

Судно, аналогов которому в мире нет, строится на дальневосточной верфи «Звезда».

«К 2030 году, уверен, мы этот ледокол получим. «Лидер» колет лед вообще без ограничений. Такая мощь, которой и сегодня-то ни у одной страны мира нет», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в российском флоте уже действуют 8 атомных ледоколов, строятся еще два — «Чукотка» и «Ленинград», а также заложен «Сталинград».

Глава государства также подчеркнул, что Россия будет продолжать осваивать Арктический регион независимо от того, какой климатический сценарий — глобальное потепление или похолодание — реализуется в будущем.

Ранее Путин заявил о необходимости развиваться в области генетики.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27694297_rnd_9",
    "video_id": "record::478bc35d-51aa-4b6f-9446-2f152bcfb994"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+