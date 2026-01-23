Путин рассказал, когда будет достроен новейший атомный ледокол «Лидер»

Путин: атомный ледокол «Лидер» мощностью 150 МВт будет достроен к 2030 году

Строящийся атомный ледокол «Лидер» мощностью 150 МВт будет достроен к 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами и выпускниками Московского физико-технического института, передает РИА Новости.

Судно, аналогов которому в мире нет, строится на дальневосточной верфи «Звезда».

«К 2030 году, уверен, мы этот ледокол получим. «Лидер» колет лед вообще без ограничений. Такая мощь, которой и сегодня-то ни у одной страны мира нет», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что в российском флоте уже действуют 8 атомных ледоколов, строятся еще два — «Чукотка» и «Ленинград», а также заложен «Сталинград».

Глава государства также подчеркнул, что Россия будет продолжать осваивать Арктический регион независимо от того, какой климатический сценарий — глобальное потепление или похолодание — реализуется в будущем.

