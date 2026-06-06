Алиханов призвал пересмотреть стоимость атомных ледоколов

Стоимость возведения пятого и шестого атомных ледоколов по проекту 22220 потребует корректировки, госкорпорация «Росатом» в настоящее время прорабатывает вопросы, связанные с финансированием этих судов. Об этом журналистам на полях ПМЭФ-2026 сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, передает РИА Новости.

«Есть, конечно (предложения по финансированию. — прим. ред.). Необходимо будет дофинансировать, пересматривать цены. Коллеги из «Росатома» сейчас работают. Финмодель построена на заказе транспортной услуги. Здесь важно попасть в цену», — пояснил министр.

Алиханов также отметил, что «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) демонстрирует хорошие результаты в части повышения эффективности. Следовательно, если оценивать влияние инфляции на отдельные компоненты ледоколов, то именно верфь не является главным фактором удорожания.

В начале июня президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить финансирование для строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов, а также рассмотреть возможность предоставления государственных гарантий.

Ранее Трамп пожаловался на огромное превосходство России в ледокольном флоте.