Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Алиханов призвал пересмотреть стоимость атомных ледоколов

Алиханов: стоимость строительства атомных ледоколов требует пересмотра
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Стоимость возведения пятого и шестого атомных ледоколов по проекту 22220 потребует корректировки, госкорпорация «Росатом» в настоящее время прорабатывает вопросы, связанные с финансированием этих судов. Об этом журналистам на полях ПМЭФ-2026 сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов, передает РИА Новости.

«Есть, конечно (предложения по финансированию. — прим. ред.). Необходимо будет дофинансировать, пересматривать цены. Коллеги из «Росатома» сейчас работают. Финмодель построена на заказе транспортной услуги. Здесь важно попасть в цену», — пояснил министр.

Алиханов также отметил, что «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) демонстрирует хорошие результаты в части повышения эффективности. Следовательно, если оценивать влияние инфляции на отдельные компоненты ледоколов, то именно верфь не является главным фактором удорожания.

В начале июня президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить финансирование для строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов, а также рассмотреть возможность предоставления государственных гарантий.

Ранее Трамп пожаловался на огромное превосходство России в ледокольном флоте.

 
Теперь вы знаете
Новый «Мыс страха» от Спилберга и Скорсезе: Хавьер Бардем тянет весь сериал, но не спасает от разочарования
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!