На Филиппинах возросло число погибших в результате землетрясения

Xinhua: число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 32

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 32. Об том сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

По информации журналистов, множество зданий получили различные повреждения.

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у берегов острова Минданао 8 июня. После него была объялена угроза цунами, которая к настоящему моменту снята. В школах пострадавшего острова временно отменены занятия.

За день до этого начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что в Тихом океане у побережья северных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8. По ее словам, подземные толчки зафиксировали в 21:41 (13:41 мск). Эпицентр располагался в 159 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 42 км.

Ранее стало известно, затронуло ли землетрясение на Филиппинах туристов из России.