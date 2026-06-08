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Общество

Стало известно число не выживших больных лихорадкой Эбола в Уганде

Глава ВОЗ: в Уганде не выжили двое из 19 заболевших лихорадкой Эбола
Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в Уганде достигло 19, двое заболевших не выжили. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети Х.

«Из 19 подтвержденных случаев заболевания на данный момент 14 были выявлены среди лиц, въехавших из ДРК, и пять – среди граждан Уганды», — написал глава ВОЗ.

Гебрейесус сегодня прибыл в Уганду, чтобы лично проконтролировать работу эпидсистемы в стране на фоне эпидемии в соседней Демократической Республике Конго (ДРК). По его словам, тестирование и госпитализация зараженных в Уганде работают стабильно, что вселяет надежду на возможность скоро взять вспышку заболеваемости лихорадкой под контроль.

Минздрав ДРК сообщил сегодня, что в стране зарегистрировано 515 подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола, из которых 91 завершился летальным исходом.

ВОЗ признала ситуацию с распространением вируса в обеих соседних странах чрезвычайной и представляющей опасность для других государств, оценив региональный риск как высокий. Вместе с Африканским центром по контролю и профилактике заболеваний организация запустила план готовности и реагирования на эпидемию: по словам Гебрейесуса, на его финансирование потребуется $580 млн.

Ранее в США забили тревогу из-за Эболы.

 
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