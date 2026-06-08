В ДР Конго увеличилось число жертв от Эболы

Число жертв от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 90

Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 90. Об этом в соцсети X сообщает министерство связи страны.

«Эбола в ДРК. <...> 515 подтвержденных случаев; 91 смерть; 283 пациента госпитализированы или находятся в изоляции; 12 выздоровевших. Уровень летальности: 17,7%», — говорится в сообщении ведомства.

17 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Случаи лихорадки подтверждены в трех провинциях ДРК и Уганде. Представители здравоохранения и сотрудники гуманитарных организаций жалуются на отсутствие предметов первой необходимости, например масок. В регионе также нет достаточного числа медиков.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.