Врачи нашли мошек в желудке у пациентов в Астрахани

В Астрахани местные жители столкнулись с массовым нашествием мошек. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным источника, насекомые садятся на людей, машины и любые другие поверхности. Горожане отмечают, что особенно тяжело находиться в районе водоемов, например на Петровской набережной. Мошки залетают в рот и нос, доставляя серьезный дискомфорт. Некоторые люди настолько отчаялись, что не выходят на улицу без защитных костюмов, утверждает SHOT. Врачи рассказывают, что находили насекомых у пациентов даже в желудке.

Сезон мошки в Астрахани традиционно начинается в конце мая. Однако, как уверяют местные жители, такого масштабного нашествия они не видели уже давно. Некоторые жалуются, что выйти на улицу стало буквально невозможно.

До этого комариный рой атаковал автомобиль в Бурятии. Местные жители отправились на озеро Щучье, но из-за комаров не смогли выйти из машины. Такая активность насекомых продлится еще две недели.

В мае в Курской области зарегистрировали случай заражения дирофиляриозом — паразитарным заболеванием, которое передается через укусы комаров. Извлечь паразита можно только хирургически, так как он перемещается под кожей со скоростью до 10–30 сантиметров в сутки. Основной источник заражения для комаров — инфицированные собаки и кошки.

Ранее россиян предупредили о рисках заражения сибирской язвой через укус мошки.