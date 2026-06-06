Комары не дали приехавшим на озеро россиянам выйти из машины

В Бурятии комариный рой атаковал автомобиль. Видео публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что местные жители отправились на озеро Щучье. Однако там они обнаружили засилье комаров. Из-за насекомых у людей не получилось выйти из машины.

В посте уточняется, что такая активность комаров продлится еще две недели.

В мае в Курской области был зарегистрирован случай заражения дирофиляриозом — паразитарным заболеванием, передающимся через укусы комаров. Извлечь паразита можно только хирургическим путем, так как он способен перемещаться под кожей со скоростью до 10–30 сантиметров в сутки.

В случае подозрения на заболевание важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Основной источник заражения для комаров — инфицированные собаки и кошки, реже дикие животные. В России ежегодно выявляются единичные случаи этой инфекции, однако роста заболеваемости не наблюдается.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.