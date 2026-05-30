Комар заразил жителя Курской области быстро ползающим под кожей паразитом

В Курской области зарегистрирован случай заражения дирофиляриозом — паразитарным заболеванием, передающимся через укусы комаров, сообщает Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. Ведомство призывает соблюдать меры профилактики в период активности насекомых.

Как уточняется в сообщении федеральной службы, в России ежегодно выявляются единичные случаи этой инфекции, однако роста заболеваемости не наблюдается, она не превышает среднемноголетних показателей, а осложнений зафиксировано не было.

Дирофиляриоз характеризуется длительным инкубационным периодом и развивается в подкожной клетчатке различных частей тела, на слизистых оболочках и в конъюнктиве глаза. Извлечь паразита можно только хирургическим путем, так как он способен перемещаться под кожей со скоростью до 10–30 сантиметров в сутки. В случае подозрения на заболевание важно незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Основной источник заражения для комаров — инфицированные собаки и кошки, реже дикие животные. Эндемичными территориями считаются регионы с теплым и влажным климатом на юге страны: Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край и Севастополь. Помимо Курской области, случаи заболевания также фиксируются в Воронежской, Ивановской, Костромской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Амурской, Омской областях и Мордовии.

