Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошеннической схемы с первым свиданием

KP.RU: об обмане на первой встрече говорит отличие собеседника от фотографий
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

О том, что первое свидание с человеком, знакомство с которым произошло в интернете, является мошеннической схемой, говорит ряд признаков. Зачастую на такую встречу приходит не тот человек, фотографии которого были опубликованы в профиле. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на 26-летнего москвича Владислава Осипова, который однажды сам стал жертвой подобной схемы обмана.

«Вместо девушек с потенциальными жертвами переписываются совсем другие люди, поэтому фотографии красавиц берут просто из интернета. К клиенту менеджер отправляют девушку, которая свободна. Им даже неважно, чтоб она была похожа на ту с аватарки. Поэтому ты можешь общаться с худенькой блондинкой, а приходит брюнетка совсем иной комплекции», — объяснил Осипов.

Людям, оказавшимся в такой ситуации, он посоветовал открыть профиль собеседника и сравнить его с фотографиями. При этом не следует пытаться убедить себя, что снимок был сделан давно. В большинстве случаев такая разница говорит о том, что свидание является мошеннической схемой.

По словам активиста, место встречи всегда должен выбирать мужчина. При этом если новая знакомая начинает настаивать на конкретном заведении, важно насторожиться. Он подчеркнул, что подобные места зачастую оказываются фейковыми кафе, в которых жертве приносят необычно крупный счет. В случае отказа платить девушка может начать эмоционально давить на своего собеседника, вынуждая оставить требуемую сумму.

Глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) до этого предупреждал, что в летний сезон мошенники активно используют схемы, которые связаны с арендой дач, саженцами, ложными подработками и поддельными путевками.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с бронированием жилья.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!