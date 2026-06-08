Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошеннической схемы с первым свиданием

О том, что первое свидание с человеком, знакомство с которым произошло в интернете, является мошеннической схемой, говорит ряд признаков. Зачастую на такую встречу приходит не тот человек, фотографии которого были опубликованы в профиле. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на 26-летнего москвича Владислава Осипова, который однажды сам стал жертвой подобной схемы обмана.

«Вместо девушек с потенциальными жертвами переписываются совсем другие люди, поэтому фотографии красавиц берут просто из интернета. К клиенту менеджер отправляют девушку, которая свободна. Им даже неважно, чтоб она была похожа на ту с аватарки. Поэтому ты можешь общаться с худенькой блондинкой, а приходит брюнетка совсем иной комплекции», — объяснил Осипов.

Людям, оказавшимся в такой ситуации, он посоветовал открыть профиль собеседника и сравнить его с фотографиями. При этом не следует пытаться убедить себя, что снимок был сделан давно. В большинстве случаев такая разница говорит о том, что свидание является мошеннической схемой.

По словам активиста, место встречи всегда должен выбирать мужчина. При этом если новая знакомая начинает настаивать на конкретном заведении, важно насторожиться. Он подчеркнул, что подобные места зачастую оказываются фейковыми кафе, в которых жертве приносят необычно крупный счет. В случае отказа платить девушка может начать эмоционально давить на своего собеседника, вынуждая оставить требуемую сумму.

Глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) до этого предупреждал, что в летний сезон мошенники активно используют схемы, которые связаны с арендой дач, саженцами, ложными подработками и поддельными путевками.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с бронированием жилья.