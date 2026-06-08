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Общество

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с бронированием жилья

Аналитик Двилянский: мошенники создают чат-боты сервисов бронирования жилья
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно атаковать россиян в чат-ботах сервисов бронирования жилья, где под видом поддержки, владельца квартиры, представителей гостиницы или «службы заботы» заставляют пользователя перейти на фейковый сайт и раскрыть свои персональные данные, предупредил в беседе с RT кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

Создают поддельные чат-боты аферисты в мессенджерах, полностью копируя официальные сервисы с помощью логотипов и стилистики общения, отметил эксперт. Сначала преступники узнают о бронировании квартиры или гостиницы, а затем связываются с человеком от лица сервиса, сообщая, что якобы возникли сложности с оплатой или предлагая более выгодные условия. Для решения проблемы или заключения сделки они просят перейти по ссылке.

«Эта ссылка ведёт на поддельный сайт, визуально копирующий настоящий сервис бронирования», — отметил аналитик.

Он призвал ориентироваться на то, что конкретно пишет собеседник, выдающий себя за представителя службы поддержки сервиса. Так, например, если речь идёт о данных банковской карты или коде из СМС – это признак мошенничества. Кроме того, насторожить должны просьбы подтвердить бронь, перейдя по ссылке или предложения вернуть оплату после введения данных карты.

Двилянский также призвал не доверять сообщениям, в которых пользователя просят поспешить воспользоваться «выгодными» условиями, сообщают о якобы действующих акциях. Неформальный стиль общения также характерен для преступников, отметил специалист. Он призвал всегда проверять официальные каналы связи ресурсов – перед тем, как ответить собеседнику, нужно убедиться, что это настоящий бот на официальном сайте; там всегда указывается аккаунт службы поддержки.

Ни в коем случае нельзя переходить по незнакомым ссылкам, вводить свои данные, в том числе информацию о банковской карте. При любых вопросах лучше заходить на официальный ресурс и проверять статус бронирования. Сообщать код из СМС также нельзя ни при каких условиях, заключил эксперт.

До этого столичная прокуратура предупредила, что злоумышленники придумали новый способ обмана — они массово отправляют гражданам письма с приглашением на видеозвонок, а затем, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, требуют передать все сбережения курьеру. В ведомстве призывают быть осторожными: не открывать подозрительные сообщения, не кликать по неизвестным ссылкам и не звонить на номера, оставленные незнакомцами в письмах или мессенджерах.

Россиянам ранее рассказали о популярных схемах мошенников летом.

 
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