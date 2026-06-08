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Ученый объяснил, спасет ли закрытое окно от шаровой молнии

Ученый Бычков: шаровая молния способна проникнуть в квартиру через закрытое окно
Shutterstock

Шаровая молния может проникнуть в квартиру даже через закрытое окно. Об этом сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН (Российская академия естественных наук), председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Ученый пояснил, что шаровая молния способна просачиваться через отверстия до миллиметра и меньше, которые есть в закрытом окне или в стене. Кроме того, она может проникнуть внутрь помещения сквозь стекло при толщине оболочки около 20 микрон. По словам Бычкова, недавно в лабораторию привезли оконное стекло, через которое шаровая молния прошла насквозь, «погуляла» по комнате и ушла в розетку.

«Молния проходит сквозь любые щели, отверстия или трещины. В розетку чаще всего уходит из-за притяжения к электрическому заряду», — пояснил ученый.

Он добавил, что время жизни шаровой молнии около 20 секунд. Если она залетела в помещение, нельзя пытаться ее поймать или снять на камеру. В лучшем случае шаровая молния сама погаснет, в худшем — взорвется.

25 мая сразу в двух регионах России шаровая молния обрушилась на жилые дома. Так, в городе Шенкурске Архангельской области молния попала в деревянный двухквартирный дом. Ударом пробило обшивку и внутреннюю часть стены. Другой инцидент произошел в селе Сторожевск Республики Коми. После удара загорелся частный дом.

29 мая, предположительно, шаровую молнию засняли в небе над подмосковными Мытищами.

Ранее синоптик оценила шанс столкнуться с шаровой молнией.

 
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