В двух российских регионах зафикисрованы шаровые молнии

Шаровые молнии повредили дома в Архангельской области и Коми

Сразу в двух регионах России шаровая молния обрушилась на жилые дома. Последствия оказались разрушительными, сообщает издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Так, в городе Шенкурск Архангельской области шаровая молния попала в деревянный двухквартирный дом. Ударом пробило обшивку дома и внутреннюю часть стены.

Другой инцидент произошел в селе Сторожевск Республики Коми. После удара шаровой молнии загорелся частный дом. Огонь охватил около 30 квадратных метров жилья. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.

В обоих случаях жильцы не пострадали.

Шаровая молния считается редким и малоизученным природным феноменом. Обычно ее описывают как светящийся огненный шар, способный перемещаться в воздухе и проникать в здания через окна, дымоходы и даже небольшие отверстия.

