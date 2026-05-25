Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В двух российских регионах зафикисрованы шаровые молнии

Шаровые молнии повредили дома в Архангельской области и Коми
Shutterstock

Сразу в двух регионах России шаровая молния обрушилась на жилые дома. Последствия оказались разрушительными, сообщает издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Так, в городе Шенкурск Архангельской области шаровая молния попала в деревянный двухквартирный дом. Ударом пробило обшивку дома и внутреннюю часть стены.

Другой инцидент произошел в селе Сторожевск Республики Коми. После удара шаровой молнии загорелся частный дом. Огонь охватил около 30 квадратных метров жилья. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание.
В обоих случаях жильцы не пострадали.

Шаровая молния считается редким и малоизученным природным феноменом. Обычно ее описывают как светящийся огненный шар, способный перемещаться в воздухе и проникать в здания через окна, дымоходы и даже небольшие отверстия.

До этого москвичей предупредили о риске более частых смерчей и ураганов в ближайшие десятилетия.

Ранее в Краснодаре молния ударила в велосипедиста.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!