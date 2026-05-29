Очевидцы сняли шаровую молнию над подмосковными Мытищами

Очевидцы сняли шаровую молнию в небе над подмосковными Мытищами

Минувшей ночью в небе над подмосковными Мытищами, предположительно, засняли шаровую молнию. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно, что местные жители снимали ночное небо во время грозы, когда увидели, что к ним медленно приближается светящийся шар. Очевидцы задались вопросом: «Что это: НЛО или шаровая молния?»

На видео действительно можно рассмотреть яркий шар, который летит на достаточно медленной скорости и в процессе полета меняет цвет.

25 мая сразу в двух регионах России шаровая молния обрушилась на жилые дома.

Так, в городе Шенкурске Архангельской области молния попала в деревянный двухквартирный дом. Ударом пробило обшивку дома и внутреннюю часть стены.

Другой инцидент произошел в селе Сторожевск республики Коми. После удара загорелся частный дом. Огонь охватил около 30 квадратных метров жилья. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. В обоих случаях жильцы не пострадали.

Ранее россиянам рассказали о природе шаровой молнии.