Синоптик рассказала об опасности шаровой молнии

Шаровые молнии в основном возникают летом и зависят от гроз, но это явление очень редкое, и шансов с ним столкнуться крайне мало. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

По ее словам, это очень редкое и малоизученное явление, а статистика встреч с ним слишком низкая. Летом вероятность встретиться с шаровой молнией возрастает от 0 до 0,01%, рассказала синоптик.

Макарова отметила, что опасность, которую могут нести шаровые молнии, неоспорима. Ученый, который первым начал их описывать, не выжил от такой молнии. Другие люди также неоднократно сталкивались с последствиями, находя у себя в загородных домах повреждения от шаровой молнии.

25 мая сразу в двух регионах России шаровая молния обрушилась на жилые дома.

Так, в городе Шенкурск Архангельской области молния попала в деревянный двухквартирный дом. Ударом пробило обшивку дома и внутреннюю часть стены.

Другой инцидент произошел в селе Сторожевск Республики Коми. После удара загорелся частный дом. Огонь охватил около 30 квадратных метров жилья. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. В обоих случаях жильцы не пострадали.

