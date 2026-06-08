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Общество

Уехавший в США стендап-комик назвал условие возвращения в Россию

Живущий в США комик Александр Незлобин допустил, что может приехать в Россию
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Известный стендап-комик Александр Незлобин, переехавший в США, высказался о возможности возвращения в Россию. Своими размышлениями он поделился в видео на YouTube-канале.

Комик отметил, что пока не думает о возвращении в Россию. При этом Незлобин допустил, что может приехать на родину, чтобы навестить близких людей.

«Как только будет безопасно, [приеду]», — назвал комик условие возвращения в Россию.

До этого Незлобин признался, что часто сталкивается с осуждением в комментариях из-за отъезда в США. По его словам, интернет-пользователи из России отмечают, что Америка — страна-агрессор. Однако наибольшее возмущение у него вызывают те, кто требует перестать упоминать Россию. Комик напомнил хейтерам, что прожил в РФ 40 лет. По его словам, это такая же часть его жизни, как и тех, кто живет в стране. В заключении он призвал «отстать» от него и от России.

Александр Незлобин уехал из России в США после начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Спустя два года он продал свою двухкомнатную квартиру в Москве общей площадью 75 квадратных метров. Юморист признался, что продал недвижимость с большой скидкой, однако точную сумму он называть отказался.

Ранее комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что не видит перспектив возвращения в Россию.

 
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