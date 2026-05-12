Незлобин ответил хейтерам: «Отстаньте от России!»

Комик Незлобин призвал хейтеров отстать от России в ответ на переезд в США

Комики Александр Незлобин и Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) в свежем YouTube-выпуске, опубликованном на канале последнего, порассуждали о хейтерах.

Незлобин признался, что часто сталкивается с осуждением в комментариях из-за отъезда в США. По его словам, интернет-пользователи из России отмечают, что Америка — страна-агрессор.

«Но мы же уехали (ты — в Израиль, а я — в Америку) туда, где нам разрешают пока говорить», — объяснил юморист.

Он также добавил, что наибольшее возмущение у него вызывают те, кто требует перестать упоминать Россию.

«Меня бесит, [когда говорят]: «Отстаньте уже от России». А ты такой: «Так я там жил 40 лет! Это такая же часть меня, как и ваша. Пошли вы. Вы отстаньте от России!» — парировал Незлобин.

Слепаков, в свою очередь, поддержал утверждение Незлобина. «Братан, круто ты сказал!» — отметил он.

Незлобин уехал из России в США в 2022 году. Спустя два года он продал свою двухкомнатную квартиру в Москве общей площадью 75 квадратных метров. Юморист признался, что продал недвижимость с большой скидкой, однако точную сумму он называть отказался.

