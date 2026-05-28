Белый о возвращении в Россию: «Будем с Дудем по Европе бегать, как собаки драные»

ruslan_belyy_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) в свежем YouTube-выпуске «Вечер Перед Концертом» высказался о перспективах возвращения в Москву.

Один из зрителей стендап-выступления Белого уверил, что комик вернется в Россию, однако артист отнесся к этому утверждению скептически.

«Я в Москву вернусь? Куда я вернусь? Братан, это еще долго не закончится. И даже если закончится, я иноагент», — сказал он.

После этого собеседник предположил, что статус иноагента может быть снят «через три минуты».

«Нет. Ты с ума сошел? Там [в России] уже демократия будет цвести, а мы с Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) будем как собаки драные по Европе бегать», — подытожил Белый.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В январе 2026 года стало известно, что Белый официально закрыл ИП, занимавшееся искусством и организацией мероприятий в России. В материалах указано: «Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения». Решение вступило в силу 26 марта 2025 года.

