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Общество

В Турции обсуждают изменение системы «все включено»

РИА Новости: в Турции хотят обновить систему «все включено» без потери россиян
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

В Турции обсуждают возможные изменения в системе «все включено» (all inclusive), которые не привели бы к потере иностранных туристов, прежде всего россиян. Об этом сообщил РИА Новости отельер в Бодруме Исмаил Карагюль.

Собеседник агентства подчеркнул, что речь не идет о полном отказе от концепции. По его словам, представители отрасли рассматривают различные варианты модернизации действующей модели, включая более гибкие пакеты услуг и расширение возможностей для отдыхающих за пределами отелей.

По словам отельера, гостиничный бизнес вынужден искать новые решения из-за роста затрат. При этом необходимо учитывать ожидания туристов, отметил Карагюль. Он добавил, что окончательных решений пока не принято, а обсуждения в отрасли направлены на повышение конкурентоспособности турецкого туризма на фоне роста популярности других средиземноморских направлений.

До этого президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил, что система «все включено» в отелях привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят. Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих не только плохо сказывается на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях — например, открыть несколько небольших ресторанов.

Ранее туроператоры не поддержали отмену «все включено» в Турции.

 
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