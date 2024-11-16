В Турции заговорили о вреде системы «все включено» в отелях для здоровья гостей

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу заявил в беседе с РИА Новости, что система all inclusive («все включено») в отелях страны привела к тому, что туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят.

Устаоглу считает, что такое поведение отдыхающих может плохосказываться не только на их здоровье, создавая риски ожирения, но и мешает полноценному раскрытию туристического потенциала страны. Он предложил альтернативную концепцию организации питания в крупных отелях, например, открыть несколько небольших ресторанов.

Накануне Устаоглу заявил об усталости от системы «все включено», из-за чего ее отмена не должна привести к снижению числа российских туристов. При этом представители отрасли в Турции неоднократно выступали за отмену системы- к примеру, перейти на вариант, когда туристы могут сами выбрать нужные им услуги.

Тем временем директор по продажам интернет-магазина туров Travelata.ru Александр Лира рассказал, что система «все включено» в Турции остается самой популярной среди российских туристов во время разгара сезона. На втором месте по популярности – система «ультра все включено».

Ранее в Союзе туриндустрии назвали вбросом сообщения об отмене all inclusive в Турции.