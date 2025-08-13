Туроператоры не поддержали отмену «все включено» в Турции

Система аll Inclusive в Турции делает эту страну любимым местом отдыха многих россиян, так как подразумевает под собой целую философию беззаботного отпуска, считает PR-директор Tez Tour Жанна Богачева. Турецкие отели не пойдут на отмену этого формата, так как подобные привилегии – это гарантия востребованности курортов у миллионов туристов, заявила она НСН.

«Питание 24/7, разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки, candy-бары, кофейни, пицца на пляже и мороженое для детей — все это создает ту самую атмосферу беззаботного отпуска, ради которой туристы возвращаются снова и снова», — убеждена эксперт.

При этом она согласилась с проблемой пищевых отходов, поддержав стремление их сократить, однако отметила, что действовать нужно менее радикально. В частности, по мнению Богачевой, можно сделать акцент на сокращении объемов еды, а не на полной смене системы. Турецкие власти и отели вряд ли решатся на отказ от «шведского стола» в пользу а-ля карт – более вероятно, что они будут искать баланс в этом вопросе, заключила специалист.

12 августа газета Sabah сообщила, что в турецких отелях хотят отменить систему «все включено». Одной из причин называется большое количество отходов — на одного турка уже приходится 102 кг утилизированной еды. Отели и рестораны ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них даже не используют при приготовлении блюд. В связи с этим предлагается обслуживать гостей по меню и разрешить им делиться блюдами друг с другом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Турпомощь» оценила последствия отмены «шведского стола» на курортах Турции.