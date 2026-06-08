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На территории Крыма остановили движение всех поездов, пассажиров эвакуируют

В Крыму после атаки дрона провели эвакуацию пассажиров всех поездов
Макс Ветров/РИА Новости

Пассажиров всех поездов на территории Крыма эвакуировали после атаки беспилотника на поезд МоскваСимферополь. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Сейчас плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Пассажиры всех поездов, находившихся на территории полуострова, были эвакуированы. В настоящий момент следовавшие в поездах №68 Москва — Симферополь, №77 Санкт-Петербург — Симферополь и №7 Санкт-Петербург — Севастополь граждане находятся в автобусах, которые направляются в Симферополь.

Кроме того, остановлены пять пассажирских составов, следовавших в Крым, и три поезда, направлявшихся из Крыма.

8 июня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму беспилотный летательный аппарат атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил.

Ранее пассажиры из Москвы сутки не могли добраться до Сочи.

 
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