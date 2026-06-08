На юге России перекрыли движение в сторону Геленджика

В Новороссийске перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

«Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки», — написал он.

В Новороссийске и Геленджике действует режим опасности атаки беспилотников.

7 июня в Севастополе силам противовоздушной обороны, военным и мобильным огневым группам пришлось отражать третью за день украинскую атаку. В Ленинском и Балаклавском районах сбили два дрона.

Городские власти призвали жителей города не паниковать, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах. С 22:43 в Севастополе снова начала действовать воздушная тревога. 7 июня в городе по меньшей мере пять раз включали сирены. Наземный и морской общественный транспорт приостанавливал работу.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.