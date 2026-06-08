В Геленджике отражают атаку беспилотников

В Геленджике работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

«Уважаемые жители, громкие звуки связаны с работой средств ПВО», — написал чиновник.

Богодистов призвал их сохранять спокойствие.

Незадолго до этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников пытаются атаковать Новороссийск.

На фоне атаки в Новороссийске перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика.

7 июня в Севастополе силам противовоздушной обороны, военным и мобильным огневым группам пришлось отражать третью за день украинскую атаку. В Ленинском и Балаклавском районах сбили два дрона.

Городские власти призвали жителей города не паниковать, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах. С 22:43 в Севастополе снова начала действовать воздушная тревога. 7 июня в городе по меньшей мере пять раз включали сирены. Наземный и морской общественный транспорт приостанавливал работу.

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