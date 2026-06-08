Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

В Геленджике отражают атаку беспилотников

В Геленджике работают средства противовоздушной обороны
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В Геленджике работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Алексей Богодистов.

«Уважаемые жители, громкие звуки связаны с работой средств ПВО», — написал чиновник.

Богодистов призвал их сохранять спокойствие.

Незадолго до этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников пытаются атаковать Новороссийск.

На фоне атаки в Новороссийске перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика.

7 июня в Севастополе силам противовоздушной обороны, военным и мобильным огневым группам пришлось отражать третью за день украинскую атаку. В Ленинском и Балаклавском районах сбили два дрона.

Городские власти призвали жителей города не паниковать, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах. С 22:43 в Севастополе снова начала действовать воздушная тревога. 7 июня в городе по меньшей мере пять раз включали сирены. Наземный и морской общественный транспорт приостанавливал работу.

Новость дополняется.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!