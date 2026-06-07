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Общество

У северных Курил произошло ощутимое землетрясение

У северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8
Reuters

В Тихом океане у побережья северных Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, толчки зафиксировали в 21:41 (13:41 мск). Эпицентр располагался в 159 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 42 км.

Семенова добавила, что в Северо-Курильске почувствовали толчки силой до 3 баллов. Тревога цунами при этом не объявлялась.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого японские ученые нашли новый способ предсказывать мощные землетрясения. Они пришли к выводу, что небольшие толчки, которые в прошлом считались незначительными, могут сигнализировать о накоплении напряжения в земной коре.

Эксперты начали работать над системой, которая позволит отслеживать такую активность в реальном времени. Плотная сеть сейсмических станций в Японии уже сейчас в состоянии фиксировать даже очень слабые толчки.

Ранее группа Metallica вызвала землетрясение в Греции.

 
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