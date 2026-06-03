В горах Памира произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой пять произошло в малонаселенной местности в горах Памира на территории Таджикистана. Об этом сообщили в Центре данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра Казахстана.

По информации ученых, сейсмособытие произошло в 11.58 по местному времени (09.58 мск), его эпицентр располагался в 294 км к востоку от Душанбе, Горно-Бадахшанской автономной области на востоке республики.

Уточняется, что магнитуда подземных толчков в эпицентре составила пять баллов по шкале Рихтера, в районе озера Сарез — до трех и два-три балла — в городе Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области.

По предварительным данным комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

В начале года стало известно, что российская альпинистка Алиса Ведерникова нашла фотокамеру на пике Ленина в горах Памира, потерянную 17 лет назад. Отмечается, что сама камера восстановлению не подлежит, но карта памяти со снимками сохранилась. На кадрах 2008 года оказались альпинисты — молодые мужчины и женщины.

Ранее на Дальнем Востоке произошло землетрясение.