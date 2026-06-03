Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В горах Памира произошло землетрясение

Землетрясение произошло в Таджикистане в горах Памира
Амир Исаев/Sputnik/РИА Новости

Землетрясение магнитудой пять произошло в малонаселенной местности в горах Памира на территории Таджикистана. Об этом сообщили в Центре данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра Казахстана.

По информации ученых, сейсмособытие произошло в 11.58 по местному времени (09.58 мск), его эпицентр располагался в 294 км к востоку от Душанбе, Горно-Бадахшанской автономной области на востоке республики.

Уточняется, что магнитуда подземных толчков в эпицентре составила пять баллов по шкале Рихтера, в районе озера Сарез — до трех и два-три балла — в городе Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области.

По предварительным данным комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

В начале года стало известно, что российская альпинистка Алиса Ведерникова нашла фотокамеру на пике Ленина в горах Памира, потерянную 17 лет назад. Отмечается, что сама камера восстановлению не подлежит, но карта памяти со снимками сохранилась. На кадрах 2008 года оказались альпинисты — молодые мужчины и женщины.

Ранее на Дальнем Востоке произошло землетрясение.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!