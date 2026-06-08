В Доминиканской Республике взорвался и сгорел самолет

В Доминиканской Республике при попытке совершить экстренную посадку в аэропорту разбился самолет. Об этом сообщает государственное телевидение и радиовещание.

Самолет Gulfstream G200 совершал чартерный перелет в США, штат Техас. Из-за проблем с двигателем борт был вынужден запросить экстренную посадку. В ходе посадки у самолета на взлетно-посадочной полосе оторвались двигатели. После этого самолет загорелся. Оба находившихся на борту пилота не выжили.

Авиационные власти страны начали расследование катастрофы.

27 мая сообщалось, что учебный самолет Военно-морских сил США потерпел крушение на востоке штата Миссисипи.

До этого во Флориде потерпел крушение небольшой самолет с 11 людьми на борту. Отмечается, что после взлета пилот сообщил о неполадках. Воздушное судно упало в океан примерно в 80 километрах от берега. На поиски был отправлен самолет и корабли Береговой охраны США. Как сообщается, все 11 человек были спасены и доставлены в больницы Флориды для обследования.

Ранее в США самолет упал на автомагистраль и загорелся.