Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Доминиканской Республике взорвался и сгорел самолет

В Доминиканской Республике при посадке сгорел самолет Gulfstream
Shutterstock

В Доминиканской Республике при попытке совершить экстренную посадку в аэропорту разбился самолет. Об этом сообщает государственное телевидение и радиовещание.

Самолет Gulfstream G200 совершал чартерный перелет в США, штат Техас. Из-за проблем с двигателем борт был вынужден запросить экстренную посадку. В ходе посадки у самолета на взлетно-посадочной полосе оторвались двигатели. После этого самолет загорелся. Оба находившихся на борту пилота не выжили.

Авиационные власти страны начали расследование катастрофы.

27 мая сообщалось, что учебный самолет Военно-морских сил США потерпел крушение на востоке штата Миссисипи.

До этого во Флориде потерпел крушение небольшой самолет с 11 людьми на борту. Отмечается, что после взлета пилот сообщил о неполадках. Воздушное судно упало в океан примерно в 80 километрах от берега. На поиски был отправлен самолет и корабли Береговой охраны США. Как сообщается, все 11 человек были спасены и доставлены в больницы Флориды для обследования.

Ранее в США самолет упал на автомагистраль и загорелся.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!