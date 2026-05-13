В США разбился самолет с 11 людьми на борту

Небольшой самолет с 11 людьми на борту потерпел крушение у берегов американского штата Флорида. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

Отмечается, что после взлета пилот сообщил о неполадках. Воздушное судно упало в океан примерно в 80 километрах от берега. На поиски был отправлен самолет и корабли Береговой охраны США. Как сообщается, все 11 человек были спасены и доставлены в больницы Флориды для обследования.

Причины крушения самолета выясняются. По данным Национальной метеорологической службы, погодные условия в Мельбурне, штат Флорида, были неблагоприятными для полета. Порывы ветра в день крушения самолета достигали 17 миль в час (7,6 метров в секунду). Прогнозировалась высокая вероятность ливней с грозами.

До этого в США разбился самолет со спортивной командой по пиклболу. Игроки летели на турнир из города Амарилло в клуб Cranky Pickle в Нью-Браунфелс в Техасе. На борту находились пять человек: четыре игрока команды и пилот. Никто не выжил. По предварительной информации, в воздухе у самолета возникли проблемы. Авиадиспетчер сообщила, что перед крушением воздушное судно совершало необычные маневры, а затем исчезло с радаров.

Ранее в США самолет упал на автомагистраль и загорелся.