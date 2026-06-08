Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

В России стартовала короткая рабочая неделя, она продлится с 8 по 11 июня

В РФ началась четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

По его словам, короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на один час, поскольку это предпраздничный день.

До этого в России предложили сократить рабочие часы в пятницу для женщин при сохранении средней зарплаты. Соответствующее предложение отправил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Парламентарий считает, что женщины в пятницу должны работать на два часа меньше. По его мнению, эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. А для частных организаций — носит рекомендательный характер.

По данным Минтруда РФ, женщины составляют почти половину всех работающих в стране. По мнению Чернышова, инициатива позволит женщинам более полноценно отдыхать и проводить время с семьей.

Ранее россиян предостерегли от фейковых выплат в честь Дня России.