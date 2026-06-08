Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

В России стартовала короткая рабочая неделя, она продлится с 8 по 11 июня
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

В РФ началась четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

По его словам, короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. 11 июня продолжительность рабочего дня сократится на один час, поскольку это предпраздничный день.

До этого в России предложили сократить рабочие часы в пятницу для женщин при сохранении средней зарплаты. Соответствующее предложение отправил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в адрес министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Парламентарий считает, что женщины в пятницу должны работать на два часа меньше. По его мнению, эта мера должна стать обязательной для учреждений бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. А для частных организаций — носит рекомендательный характер.

По данным Минтруда РФ, женщины составляют почти половину всех работающих в стране. По мнению Чернышова, инициатива позволит женщинам более полноценно отдыхать и проводить время с семьей.

Ранее россиян предостерегли от фейковых выплат в честь Дня России.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!