Россиян предостерегли от фейковых выплат в честь Дня России

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о якобы положенных государственных выплатах ко Дню России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД РФ.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники распространяют подобные уведомления через мессенджеры и электронную почту. Пользователей перенаправляют на фишинговые сайты, которые внешне напоминают портал «Госуслуги» или несуществующий «Единый центр выплат».

По данным МВД, рост активности мошенников в преддверии праздника связан с тем, что у людей на фоне положительных эмоций снижается критическое восприятие информации. Кроме того, аферисты учитывают повышенный интерес россиян к путешествиям, отдыху и активное использование интернета в праздничные дни.

В министерстве отметили, что преступники часто выдают себя за представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ, Следственного комитета, портала «Госуслуги», а также сотрудников банков и социальных служб.

Россиянам рекомендовали с осторожностью относиться к сообщениям о любых неожиданных выплатах и не переходить по ссылкам из сомнительных рассылок.

Ранее МВД предупреждало о мошенниках, использующих копии государственных сайтов для обмана граждан.